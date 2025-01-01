Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verletzte 17-jährige lügt Polizisten an

SAT.1Staffel 12Folge 128
45 Min.Ab 12

Eine 25-Jährige schleppt ihre Schwester zur Wache: Die Halsverletzungen, die sie hat, ähneln stark Würgemalen. Das Mädchen beharrt darauf, gestürzt zu sein. - Die Polizei wird wegen eines bedrohlichen Streits gerufen. Ein Mann ist mit einem Sack über dem Kopf an einen Bürostuhl mit Rollen gefesselt. Das Seil führt zu einem Wagen! - Ein Gabelstapelfahrer wird wegen Trunkenheit fristlos gekündigt. Dieser beteuert, dass er nüchtern ist. Was ist der Grund für seine Benommenheit?

