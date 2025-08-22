Auf Streife
Folge 138: Zeuge oder Mörder?!
44 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 12
Ein 21-Jähriger bricht blutüberströmt zusammen, doch er ist unverletzt! Die Spur führt zu einer Berufsschule, wo die Beamten eine schreckliche Entdeckung machen. - Eine Patientin flieht aus dem Krankenhaus, angeblich wurde sie bestohlen! Als die Beamten ermitteln, decken sie die Hintergründe einer verzweifelten Tat auf. - Aus einem gefundenen Babyphone dringen Hilferufe einer Frau. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn auch ein Neugeborenes scheint in Gefahr zu schweben.
Weitere Folgen in Staffel 12
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1