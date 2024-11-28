Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 22vom 28.11.2024
Ein Pärchen taucht halbnackt auf der Wache auf. Während des Liebesakts wurde ihnen das Auto gestohlen. - Eine Frau verschwindet spurlos, als die Schwiegermutter im Haus ist! Eigentlich hatten sie eine Party geplant. - Eine Braut in spe wird von ihrem Schwiegervater auf die Wache gebracht! Sie soll wutentbrannt auf ihn eingeschlagen haben. - Ein Paketzusteller wird nach seiner letzten Lieferung vermisst. Kann der letzte Adressat als Zeuge dienen?

