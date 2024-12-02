Auf Streife
Folge 24: Die Liebesmaschine
45 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Ein Mann fährt mit seinem Lieferwagen einen Radfahrer an. Die einzige Zeugin ist eine apathische Frau im Gebüsch. - Eine Friseurin wird von einem Maskierten mit Stimmverzerrer brutal überfallen. Doch es gibt zwei Verdächtige und zwei Versionen zum Raub. - Ein rätselhafter Fenstersturz und ein mit einer Kettensäge bewaffneter Zocker im Keller halten die Polizisten auf Trab. - Kurz nachdem sich ein Tischler vor der Nachbarschaft als homosexuell geoutet hat, wird er gemobbt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1