Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schneeweiss

SAT.1Staffel 12Folge 26
Schneeweiss

SchneeweissJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 26: Schneeweiss

45 Min.Ab 12

Vor einem Blumenladen steht ein verlassenes Hochzeitsauto mit sperrangelweiter Tür. - Verzweifelte Schreie und Poltern in der Nachbarschaft lassen eine Anwohnerin hellhörig werden. Doch niemand macht die Tür auf. - Als eine Frau auf der Wache einen Handtaschendiebstahl melden will, liegt ihre Tasche bereits dort. Nur das Handy fehlt. - Ein gesuchter Verbrecher ist mit einem gestohlenen Fluchtwagen und einer Geisel unterwegs. Als die Polizei das Auto findet, ist es leer.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen