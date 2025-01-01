Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf dem Campingplatz ist die Hölle los

Staffel 12Folge 27
Folge 27: Auf dem Campingplatz ist die Hölle los

44 Min.Ab 12

Auf einem Campingplatz wurde der Hund eines Ehepaares getötet. War es der tierhassende Nachbar? - Auf dem Revier ereignet sich ein Eifersuchtsdrama: Die Verlobte eines Mannes fordert den Verlobungsring zurück, weil er sie vermutlich betrügt! - Die antike Schmucksammlung eines Privatiers wurde geraubt! Durch einen Fehler geht der Täter der Polizei ins Netz. - In einer Sauna randaliert ein Mann wie ein Irrer! Es stellt sich heraus, dass er auf Bewährung ist.

SAT.1
