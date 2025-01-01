Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 28
45 Min.Ab 12

Eine Mutter vermisst seit geraumer Zeit ihre 20-jährige Tochter. Laut eines anonymen Hinweisgebers soll sich die Vermisste in Köln aufhalten! - Ein Bogenschütze springt vor einen Lieferwagen. Als die Fahrerin den kaputten Reifen wechselt, wird sie bestohlen. - Auf der Wache möchte eine 18-Jährige mit Veilchen im Gesicht ihren Freund auf Schmerzensgeld verklagen. - Kurz vor einem Wettbewerb bricht jemand in einen Modellbauverein ein und stiehlt alle Modellfahrzeuge!

