Auf Streife
Folge 30: Lisa in Gefahr
Folge vom 13.03.2025
Ein Mann mit Sturmhaube hinterlässt auf der Wache eine anonyme Botschaft: Eine Frau ist in Gefahr! - Eine Frau vermisst ihren Hund und ihre Schwester. Auf der Suche finden die Polizisten eine blutige Hundekopf-Attrappe. - Ein Taxifahrer wird mit einer Zwille beschossen! Der Angreifer behauptet, dass der Taxler ein Frauen- und Kinderschläger ist. - Bei einem Autoverkauf stellt der potenzielle Käufer permanent kuriose Fragen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
