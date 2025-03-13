Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Lisa in Gefahr

SAT.1Staffel 12Folge 30vom 13.03.2025
Lisa in Gefahr

Lisa in GefahrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 30: Lisa in Gefahr

45 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Ein Mann mit Sturmhaube hinterlässt auf der Wache eine anonyme Botschaft: Eine Frau ist in Gefahr! - Eine Frau vermisst ihren Hund und ihre Schwester. Auf der Suche finden die Polizisten eine blutige Hundekopf-Attrappe. - Ein Taxifahrer wird mit einer Zwille beschossen! Der Angreifer behauptet, dass der Taxler ein Frauen- und Kinderschläger ist. - Bei einem Autoverkauf stellt der potenzielle Käufer permanent kuriose Fragen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen