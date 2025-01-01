Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 32
45 Min.Ab 12

Eine Mutter in Panik: Ihre Tochter ist verschwunden! Und dann ist da auch noch das blutbefleckte Kleid. - Eine Drohnachricht ziert die Seite eines demolierten Pkws. Der Halter ist sich sicher: Das war seine Stalkerin! - Jemand bricht in ein Yogastudio ein, verwüstet alles und hinterlässt eine Hass-Botschaft. - Auf Streife befreien die Polizisten einen halbnackten und geknebelten Klempner. Ist der Täter in der gestohlenen Uniform zum nächsten Kunden unterwegs?

