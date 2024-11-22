Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Der Tag, an dem du mein Leben zerstört hast

SAT.1Staffel 12Folge 35vom 22.11.2024
Der Tag, an dem du mein Leben zerstört hast

45 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Nach einer beunruhigenden Drohnachricht verschwindet ein Ehemann spurlos. Hat das mit seiner dunklen Vergangenheit zu tun? - Wegen eines Notrufs werden die Beamten zu einem Haus gerufen. Sie treffen auf eine Frau, die erstarrt, als sie von dem Notruf erfährt. - Durch Zufall entdeckt ein Polizist eine Wanze unter seinem Bürotisch. Wer will die Beamten ausspionieren? - Ein betrunkener Wikinger entleert seine Blase auf einem Spielplatz, da platzt einer Mutter der Kragen!

