Auf Streife

Keine Polizei!

SAT.1Staffel 12Folge 37
Keine Polizei!

Auf Streife

Folge 37: Keine Polizei!

45 Min.Ab 12

Ein geschiedenes Paar ist schockiert und in großer Sorge um die gemeinsame Tochter: Sie ist entführt worden! Ein Mann ist sich sicher, dass seine Schwester von ihrem Freund misshandelt wird und bittet sie vergeblich zur Anzeige ... Bei einem Einbruch wurde der Sohn einer Frau niedergeschlagen. Einbruchspuren sind allerdings keine zu finden ...

Auf Streife
SAT.1
