Auf Streife
Folge 38: Reiche lügen nicht?
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Mann verletzt in einem Villenviertel von der Streife aufgegriffen wird, tischt er den Beamten eine offensichtliche Lüge auf ... Ein besorgter Nachbar ist sich sicher: In der benachbarten Werkstatt gehen kriminelle Machenschaften vor sich ... Eine Biomarkt-Mitarbeiterin wurde auf dem Weg zur Bank überfallen. Ausgerechnet mit den Wocheneinnahmen ... Ein Passant entreisst dem Angreifer einen Teil des Umschlags entreißen und staunt nicht schlecht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1