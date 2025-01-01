Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Falsche Vorurteile

SAT.1Staffel 12Folge 39
Falsche Vorurteile

Auf Streife

Folge 39: Falsche Vorurteile

45 Min.Ab 12

Der Sohn einer türkischen Imbissbesitzerin wird vermisst. Ins Visier rückt der ausländerfeindliche Nachbar... An einem stillgelegten Gelände wird ein Geldtransporter überfallen. Vor Ort ermittelt schon ein Kollege der Polizisten ... Eine Frau taucht im blutbeschmierten Junggesellinnenabschied-Braut-Outfit auf der Wache auf. In der Hand hat sie ein blutiges Messer! Die Hoffnungen auf ein erotisches Abenteuer im Sex-Kino enden mit einer festgeklebten Hand am besten Stück.

