SAT.1Staffel 12Folge 43
45 Min.Ab 12

Eine Achtjährige hat die Mutter im Supermarkt verloren und sucht Hilfe bei der Polizei ... Obwohl eine Frau zum Autokauf mit der Mutter verabredet ist, verspätet sie sich. Vor Ort findet sie die bewusstlose Mutter vor ... Ein 17-Jähriger wird in einem Kartoffelsack von einem Landwirt auf die Wache gebracht. Er bezichtigt ihn des Hausfriedensbruchs ... Eine Nachbarschaftsfehde endet im Desaster: Als die Polizisten eintreffen, finden sie Spuren eines ausgearteten Streits.

SAT.1
