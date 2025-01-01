Auf Streife
Folge 45: Kontrolle ist besser
45 Min.Ab 12
Vor einem Yogastudio finden die Beamten einen Zahn mit Blutanhaftung. Im Inneren hängt ein Mann gefesselt in der Luft. - Eine Frau kommt auf die Wache und beschuldigt ihren Freund, sie schwer misshandelt zu haben! - Eine Veranstalterin von Gin-Tastings wird vor dem Event in einer WG verletzt und bewusstlos aufgefunden! - Nachdem ihr Schlüssel nicht mehr ins Schloss passt, verschafft sich eine Frau selbst über die offene Terrassentür Zutritt in ihr Haus.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1