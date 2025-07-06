Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 47vom 06.07.2025
Folge 47: Ein gutes Arbeitsklima

45 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Ein anonymer Anrufer meldet, dass eine junge Frau zuhause im Homeoffice überfallen wird. Doch woher weiß der Anrufer das? Bedrohte Existenz: Eine Frau sucht ihren schwerkranken Mann. Zuhause fand sie unbezahlte Rechnungen und Mahnungen. Aufgrund der aktuellen Situation sind die meisten Menschen viel mehr zuhause. Auf Fußstreife hören die Polizisten einen Schuss! Ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, weil bei vielen die Nerven blank liegen?

SAT.1
