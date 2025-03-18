Auf Streife
Folge 51: Mami, wo bist du?
45 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Aus der Wohnung einer alleinerziehenden Mutter kommt es zum Drama: Rauch aus der Wohnung und Babyschreie! Bei der Rettungsaktion finden die Polizisten die verwahrlosten Kinder, aber nicht die Mutter. - Eine Seniorin versucht, gestohlenen Schmuck bei einem Pfandleiher zu verkaufen. Eigentlich ist sie für ihre Sparsamkeit bekannt, doch nun behauptet sie, von Altersarmut betroffen zu sein und Geld für die Miete zu benötigen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
