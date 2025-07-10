Auf Streife
Folge 54: Tränen lügen doch
45 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Eine 14-Jährige wurde brutal verprügelt. Parallel behaupten auf der Wache zwei Schwestern, ebenfalls angegriffen worden zu sein. Anhand eines Internet-Videos der Prügelattacke auf das Mädchen erlangen die Beamten eine Spur zu den Schlägerinnen. - Ein Wagen brettert mit überhöhter Geschwindigkeit durch Köln und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Die Halterin hat ihr Auto kurz vorher panisch als gestohlen gemeldet, denn ihr Baby ist im Wagen!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1