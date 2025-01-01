Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Sohn schlägt eigene Mutter

SAT.1Staffel 12Folge 55
Sohn schlägt eigene Mutter

Auf Streife

Folge 55: Sohn schlägt eigene Mutter

44 Min.Ab 12

Eine völlig aufgelöste und apathisch wirkende Frau läuft direkt vor den Einsatzwagen der Beamten. Obwohl Hämatome darauf hinweisen, dass ihr Gewalt angetan wurde, verweigert sie vehement die Hilfe der Polizisten. - Ein Zehnjähriger schwänzt seit Tagen die Schule, doch weder sein alleinerziehender und kranker Vater noch seine Tante wissen davon. Zeitgleich ermitteln die Beamten wegen einer Reihe von Diebstählen und Einbrüchen ...

