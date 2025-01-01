Auf Streife
Folge 59: Schlaf, Maria, schlaf
45 Min.Ab 12
Ein Mann bringt ein blutiges Messer auf die Wache. Das hatte seine Nachbarin in ihren blutverschmierten Händen und stand desorientiert im Schlafanzug vor dem Haus. Jetzt ist die Frau verschwunden! - Als eine Braut zu ihrer Freundin zur Brautkleid-Anprobe will, fällt ihr auf, dass sowohl die Frau als auch das Brautkleid weg sind. In dem Haus herrscht Chaos und die Beamten schließen eine Straftat nicht aus. War es der Ex oder vielleicht die Schwiegermutter in spe?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1