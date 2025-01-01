Auf Streife
Folge 62: Totgesagte leben länger
45 Min.Ab 12
Ein Klempner ist außer sich vor Wut: Jemand hat ihn per Zeitungsanzeige für tot erklärt! - Eine Frau wird in ihrem Haus von einem Einbrecher überrascht. Sie schubst ihn weg und kann sich gerade noch verstecken. Dann taucht ihr Bruder mit einer Verletzung auf. - Eine Mathelehrerin sucht nach ihrer Tochter! Die Spur führt in einen Stripclub ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1