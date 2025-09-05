Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Hilfe, Herr Klempner, mein Rohr ist verstopft

SAT.1Staffel 12Folge 64vom 05.09.2025
44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Eine Frau findet im Bad der Schwester unzählige Tabletten und denkt, dass ihr Schwager mit Drogen dealt. Parallel meldet ein Klempner den Angestellten als vermisst. - Auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch wird eine Frau von einer Radfahrerin angefahren und mit einer Farbbombe attackiert. Dabei hat die Täterin etwas Wichtiges verloren. - Ein 38-Jähriger fesselt eine Tanzschul-Besitzerin in ihrem Studio und ruft die Polizei. Er ist überzeugt, dass sie eine Quacksalberin ist!

