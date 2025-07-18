Auf Streife
Folge 65: Hilferuf per Babyphon
44 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Ein im Wald entlaufener Hund kommt mit einem ans Halsband angehängten Babyphon zurück, durch das ein offenbar Entführter um Hilfe ruft! - Ein Schlagerproduzent stürzt atemlos mit blutender Lippe und tränenden Augen auf die Wache und fleht um Schutz vor zwei wütenden Frauen. - Eine Studentin betrinkt sich im Liebeskummer, weil ihr Freund nicht mit ihr schlafen will. Daraufhin baut sie vor dessen Elternhaus einen Autounfall!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1