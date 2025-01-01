Auf Streife
Folge 66: Vergiftete Pause
45 Min.Ab 12
Nach der Mittagspause findet eine Frau ihren Kollegen und Freund bewusstlos und mit Schaum vor dem Mund in der Druckerei. Wurde er vergiftet? - Auf der Wache beobachtet ein Polizist, wie eine Person etwas vor der Wache abstellt und schnell verschwindet: Es ist ein Koffer mit einem Digital-Wecker! - Im Park läuft den Beamten ein blutverschmierter Hund entgegen. Im Gebüsch entdecken sie eine blutbefleckte Männerjeans und ein Portemonnaie mit dem Ausweis einer 16-Jährigen!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1