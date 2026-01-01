Auf Streife
Folge 70: Nicht ohne meine Möpse
44 Min.Ab 12
Eine Frau vermutet, ihre Schwester könne von deren Freund verschleppt worden sein. Die Spur führt in die Praxis eines Schönheitschirurgen. - Einen Mann hat man wie eine Mumie mit Klebeband verpackt. Ein Befreiungsversuch aus eigener Kraft ist vergebens. - Ein Allergiker windet sich mit Schaum vor dem Mund am Boden. Sein lebensrettender Epi-Pen ist weg. Die Beamten ermitteln in einem vergifteten Betriebsklima.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1