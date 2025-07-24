Ein Elefant mit zwei RüsselnJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 85: Ein Elefant mit zwei Rüsseln
45 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12
Eine Frau im Dino-Kostüm torkelt in der früh auf die Wache und bricht vor den Beamten zusammen. Sie hat weder Handy noch Ausweis bei sich. - Während des Haaretrocknens qualmt plötzlich der Föhn und fängt Feuer. Die Nutzerin trägt starke Verbrennungen davon und dies, obwohl sie den Föhn neu bestellt hatte. - Eine Food-Truck-Besitzerin mit Blut an Händen und im Gesicht rüttelt panisch an der Tür ihres Burger-Imbisses! Sie sucht verzweifelt ihren Mann ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1