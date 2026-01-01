Amnesiekranker spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 88: Amnesiekranker spurlos verschwunden
44 Min.Ab 12
Eine Frau meldet ihren an Amnesie leidenden Mann auf der Wache als vermisst, als es in ihrem ehemaligen Haus zu einem Einbruch kommt. - Ein Hund wird bei brütender Hitze im Auto zurückgelassen. Als die Autobesitzerin vor Ort ist, fragt sie sich: Wo ist ihr Mann, der mit dem Hund Gassi gehen sollte? - Ein Mann im Getränkeautomaten-Kostüm meldet einen brutalen Überfall. Und er ist nicht der Erste, der an diesem Tag in der Gegend ausgeraubt wurde.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1