Kleiner Junge will Mama beschützen

SAT.1Staffel 12Folge 91vom 26.03.2025
Folge 91: Kleiner Junge will Mama beschützen

45 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Eine Frau parkt vor der Wache. Als die Polizisten ihren Kofferraum öffnen, liegt darin ein Junge mit einem blutverschmierten Toaster! - Ein nackter Mann liegt benommen im Streichelzoo und trägt ein Schild "Das größte Schwein!". Er weiß nicht, wie er dorthin kam. - Eine Mutter befürchtet, dass die 16-jährige Tochter zu einem sexy Shooting gefahren ist. Tatsächlich liegt ihr Fahrrad vor dem Atelier, aber wo ist der Teenager?

SAT.1
