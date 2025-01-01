Polizistin in der Gewalt eines PsychopathenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 93: Polizistin in der Gewalt eines Psychopathen
45 Min.Ab 12
Ein mysteriöses Paket wird auf der Wache abgegeben - darin das Foto von Polizeikollegin Hannah Becker mit einer Zielscheibe auf dem Gesicht und einem Zettel mit Koordinaten. - Einem Bibliothekar wurde ein entwendetes Buch nach über 20 Jahren anonym in den Briefkasten geworfen. Noch seltsamer ist das geheimnisvolle Gekritzel darin. - Gefesselt von einem muskulösen Biker ist ein Tätowierer kurz davor, ein Gesichts-Tattoo verpasst zu bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1