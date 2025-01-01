Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 94
45 Min.Ab 12

Ein Paar wird von einem Geisterfahrer zum Ausweichmanöver auf der Landstraße gezwungen und verunglückt! Der Falschfahrer flüchtet. - Ein Mann rollt einen Müllcontainer auf die Wache Köln-Mülheim. Als er auf die Polizisten trifft, hören diese plötzlich Hilferufe aus der Tonne! - Streifenpolizisten werden an einem Parkhaus Zeuge eines brutalen Überfalls. Ein Vermummter zerrt eine Frau in sein Auto. Merkwürdig, dass beide im Stil der 80er gekleidet sind.

