SAT.1 Staffel 2 Folge 102
46 Min. Ab 12

In den frühen Morgenstunden stürzt ein 23-Jähriger tragisch vom Sprungturm eines Schwimmbads. Zuvor ist er mit seiner Freundin und seinem Bruder in das Bad eingebrochen. - Eine 36-Jährige alarmiert die Polizei, weil sie eine 70-Jährige in einem Nachthemd bei sich im Vorgarten rumgeistern gesehen hat. Doch als die Beamten eintreffen, ist die Dame bereits verschwunden. - Außerhalb der Öffnungszeiten flippt eine 32-Jährige in dem Restaurant aus.

