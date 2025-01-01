Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Geldfälscher fliegt durch Streit im Brauhaus auf

SAT.1Staffel 2Folge 11
Geldfälscher fliegt durch Streit im Brauhaus auf

Geldfälscher fliegt durch Streit im Brauhaus aufJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 11: Geldfälscher fliegt durch Streit im Brauhaus auf

45 Min.Ab 12

In einem Brauhaus schlägt eine Frau ihren Begleiter mit dem Aschenbecher nieder. Was erst wie eine Beziehungstat aussieht, entwickelt sich zu schwierigen Ermittlungen in Sachen Falschgeld. Im nächsten Fall ruft eine Passantin Polizei und Rettungswagen, da sie beobachtet hat, dass ein kleiner Junge seit Stunden alleine in einem Auto eingesperrt ist und nun droht, zu ersticken. Kommen die Helfer noch rechtzeitig? Und wo sind die Eltern?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen