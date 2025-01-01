Geldfälscher fliegt durch Streit im Brauhaus aufJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 11: Geldfälscher fliegt durch Streit im Brauhaus auf
45 Min.Ab 12
In einem Brauhaus schlägt eine Frau ihren Begleiter mit dem Aschenbecher nieder. Was erst wie eine Beziehungstat aussieht, entwickelt sich zu schwierigen Ermittlungen in Sachen Falschgeld. Im nächsten Fall ruft eine Passantin Polizei und Rettungswagen, da sie beobachtet hat, dass ein kleiner Junge seit Stunden alleine in einem Auto eingesperrt ist und nun droht, zu ersticken. Kommen die Helfer noch rechtzeitig? Und wo sind die Eltern?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1