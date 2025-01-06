Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mann wirft mit Eiern nach Autos

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 06.01.2025
Mann wirft mit Eiern nach Autos

Mann wirft mit Eiern nach AutosJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 3: Mann wirft mit Eiern nach Autos

44 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Autofahrer werden von einem Balkon aus mit Eiern beworfen. Auf der Suche nach dem Täter stoßen die Beamten auf einen aggressiven und stark alkoholisierten Mann, der nicht nur seine Mutter schlägt, sondern auch vor den Polizisten nicht Halt macht. Dann werden die Beamten mit dem mitleiderregenden Zustand einer alten Dame konfrontiert, die bei sengender Hitze in einem PKW eingesperrt ist. Wer tut so etwas? Und vor allem: warum?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen