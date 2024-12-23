Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mann wird nackt vor die Tür gesetzt

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 23.12.2024
Mann wird nackt vor die Tür gesetzt

Auf Streife

Folge 4: Mann wird nackt vor die Tür gesetzt

45 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12

Zwei Streifenbeamten fällt ein Mann auf, der splitterfasernackt vor einem Mehrfamilienhaus steht. Trotz eindringlicher Verwarnung ertappen die Polizisten ihn kurze Zeit später erneut ohne Kleidung auf der Straße. Wieso verhält sich der eigentlich friedfertige Mann derart merkwürdig? Was Parkplatznot und Zeitdruck bei manchen Menschen auslösen, zeigt ein weiterer Fall - heftigste Verbalattacken und Sachbeschädigung inklusive.

