Betrunkener Rollstuhlfahrer uriniert und beißt dann PolizistenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 8: Betrunkener Rollstuhlfahrer uriniert und beißt dann Polizisten
44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Ein Innenstadt-Bewohner hat sich über randalierende Betrunkene beschwert. Vor Ort ankommen, treffen sie auf einen stark alkoholisierten Rollerfahrer und seine ebenfalls volltrunkene Freundin. Die Beamten haben es nicht leicht, die beiden zur Ruhe zu bringen, werden von dem Teenager sogar gebissen. Außerdem ermitteln und schlichten die Polizisten in einem Bordell. Ein Besucher will nicht bezahlen, weil er sich betrogen fühlt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
