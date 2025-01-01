Kumpel eines Rasers sägt Radarfalle abJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 16: Kumpel eines Rasers sägt Radarfalle ab
44 Min.Ab 12
Die Polizeibeamten ertappen nachts auf einer Landstraße einen jungen Mann dabei, wie er gerade eine abgesägte Radarfalle im Kofferraum seines Autos verstaut. Er will sein Verhalten nicht erklären, beteuert aber, kein Verkehrsdelikt begangen zu haben. In einem weiteren Fall wird die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Nachbar will gesehen und gehört haben, wie jemand im Haus nebenan mit einer Waffe herumschießt. Eine heikle Situation muss entschärft werden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1