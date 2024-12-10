Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 9vom 10.12.2024
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Im ersten Fall machen sich die Polizisten auf den Weg in eine Einfamilienhaussiedlung, in der ein Einbruch gemeldet wurde. Hier entwickelt sich ein Routineeinsatz zu einem handfesten Familiendrama. Können die Beamten schlichten? Was Eifersucht und Misstrauen unter Ehepartnern für einen Tumult auslösen können, zeigt ein weiterer Fall, in dem ein Hotelmanager die Polizei ruft, um einen "falschen Hotelgast" dingfest zu machen.

