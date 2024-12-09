Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oma dealt mit Drogen

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 09.12.2024
Oma dealt mit Drogen

Folge 2: Oma dealt mit Drogen

44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12

Ein Lehrer ertappt zwei Schüler beim Kiffen auf dem Schulhof und ruft die Polizei. Die Beamten fahren die beiden nach Hause. Bei einem der Jugendlichen treffen sie auf unerwartete Umstände. In einem weiteren Fall geht ein Notruf einer Frau ein, die bei ihren Nachbarn eine laute Streiterei und Schreie gehört haben will. Als die Polizei eintrifft, kommt ihnen eine verwirrte und völlig blutverschmierte junge Frau entgegengelaufen. Woher kommt sie und was ist passiert?

