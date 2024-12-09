Auf Streife
Folge 2: Oma dealt mit Drogen
44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Ein Lehrer ertappt zwei Schüler beim Kiffen auf dem Schulhof und ruft die Polizei. Die Beamten fahren die beiden nach Hause. Bei einem der Jugendlichen treffen sie auf unerwartete Umstände. In einem weiteren Fall geht ein Notruf einer Frau ein, die bei ihren Nachbarn eine laute Streiterei und Schreie gehört haben will. Als die Polizei eintrifft, kommt ihnen eine verwirrte und völlig blutverschmierte junge Frau entgegengelaufen. Woher kommt sie und was ist passiert?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1