Auf Streife
Folge 108: Der zweite Schlüssel
44 Min.Ab 12
Eine 62-Jährige alarmiert die Polizei, nachdem ein Einbrecher in ihr Haus eingestiegen ist und sie einen Schlag auf den Kopf bekam. Keine Einbruchspuren und eine verschlossene Haustür lassen darauf schließen, dass der Täter aus dem näheren Umfeld des Opfers kommt. - Eine Geisterfahrerin hat sich auf einen Sportplatz verirrt und um ein Haar zwei Jungs beim Fußball spielen mit dem Wagen erwischt. - Auf einem Spielplatz fetzen sich eine Buchhändlerin und ein Kindergärtner.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1