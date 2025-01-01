Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 2Folge 109
Folge 109: Auf freiem Fuß

45 Min.Ab 12

Frisch aus der Haft und schon wieder mit einem Fuß im Knast: Ein 31-Jähriger bricht in ein Haus ein und randaliert. Ist ihm nicht bewusst, dass er sich damit ein Rückfahrticket garantiert? - Eine Siebenjährige ist allein zuhause und weint so fürchterlich, dass die Nachbarin die Polizei alarmiert. - Ein 27-Jähriger wird im Bus Opfer eines Taschendiebstahls. Doch es sind nicht nur Geld und Ausweise, die fehlen, sondern ein lebenswichtiges Utensil.

