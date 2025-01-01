Du bist nicht gut für meine TochterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 111: Du bist nicht gut für meine Tochter
45 Min.Ab 12
An einem See dreht eine stark alkoholisierte 17-Jährige durch und wehrt sich gegen die Hilfe der Sanitäter. Um ihnen zu entkommen, läuft sie in den Badesee und stolpert. Die Beamten müssen schnell handeln. - Ein Organist wird nach dem Sonntagsgottesdienst bewusstlos und verletzt vor der Kirche vorgefunden. Angeblich ist er niedergeschlagen und ausgeraubt worden - von dem Sohn des Pfarrers.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1