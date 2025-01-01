Auf Streife
Folge 117: Vom Regen in die Traufe
45 Min.Ab 12
Ein Passant wird Zeuge, wie ein Mann die Scheibe seines PKWs einschlägt und das Portemonnaie klaut. Das Opfer kann den Dieb überwältigen und alarmiert die Polizei. Doch das war noch nicht alles ... - Die Polizisten auf Streife entdecken am Eingang eines Industriegeländes gefährlich brennende Feuerwerksfontänen. Zwei Jugendliche flüchten, als sie die Beamten sehen. Können die Beamten sie fassen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1