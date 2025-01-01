Auf Streife
Folge 120: Kopf runter
46 Min.Ab 12
Auf einem Spielplatz wird einer Mutter das Handy aus der Hand gerissen. Die Diebin flüchtet, aber kehrt nach einigen Minuten wieder zurück. Mit einer Mords-Wut. - Eine Haushaltswarenparty endet im Drogenexzess, doch niemand will den Gästen die gefährlichen Substanzen untergejubelt haben. - Ein Kind schlafwandelt am Ufer eines Sees, die Beamten können den Kleinen zu seiner Mutter zurückbringen. Aber dort werden sie direkt wieder mit Problemen konfrontiert.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1