SAT.1Staffel 2Folge 127
Folge 127: Die Jobcenter-Heulsuse

46 Min.Ab 12

Eine betrunkene Frau pöbelt Leute im Jobcenter an. Als eine Tunesierin sich der verzweifelten Frau annehmen will, fühlt sich die Pöblerin angegriffen. Die Beamten müssen klären. - Eine 36-Jährige wird von mehreren Männern vor ihrer Haustür belagert. Sie alle haben nur das eine im Sinn: ein Traum-Date mit der Konditorin. - Ein Mann betrinkt sich und fährt in eine Kleingartenkolonie, wo er ein Auto mit Bierflaschen bewirft und einen Rentner mit einer Astschere bedroht.

