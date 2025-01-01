Auf Streife
Folge 128: Mama ist ein Messie
46 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige sitzt verstört und mit Blut verschmiert auf dem Bordstein, als die Polizei sie auffindet. Doch sie möchte partout nicht nach Hause gebracht werden. - Ein Drogendealer-Pärchen geht auf eine 64-Jährige los. Zunächst glauben die Polizisten an die Unschuld der alten Dame - bis ihr Enkel auftaucht. - Streitigkeiten vor den Mauern der JVA: Handelt es sich hier um einen Flüchtigen, der von einem Passanten aufgehalten wird?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
