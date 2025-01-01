Auf Streife
Folge 142: Die Schuhe des Schweins
45 Min.Ab 12
Durch ein Babyfon hört eine 44-Jährige Stimmen im Haus der verreisten Nachbarn und alarmiert sofort die Polizei. Wer treibt sich dort herum? Harmloser Streit zwischen drei Teenager-Mädchen? Niemand eilt zu Hilfe, als ein 16-jähriges Mädchen von zwei gleichaltrigen Jugendlichen verprügelt wird und um Hilfe schreit. Drei Frauen und eine Disko-Bekanntschaft feiern eine wilde Party in einer Limousine - zum Frust des Fahrers, der vergebens auf sein Geld wartet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1