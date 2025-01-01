Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und SohnJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 147: Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und Sohn
45 Min.Ab 12
Macheten-Kampf zwischen Stiefvater und Stiefsohn - wie kam es zu dem Familienstreit? - Eine Mutter verursacht durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall. Der Geschädigte flippt aus. Wieso ist die Frau in die Eisen gegangen? - Eine 36-Jährige zieht mit der Missachtung der Hygienevorschriften die volle Aufmerksamkeit des Hotelpersonals und der Polizisten auf sich. Nach einer Weile verlässt sie ohne Widerworte den Badebereich, um sich mit ihrem Mann an der Rezeption zu treffen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
