Auf Streife
Folge 155: Alles nur geklaut
47 Min.Ab 12
Ein Radfahrer wird von der Polizei angehalten, weil er das Handy am Ohr hat. Zudem ist er noch betrunken. Doch das ist noch nicht alles ... - Die Polizisten ereilt ein Notruf aus einer Garage. Dort hat sich der Besitzer einer Eigentumswohnung eingeschlossen, nachdem er von seinem Mieter mit dem Feuerlöscher angegriffen wurde. - Eine besorgte Mutter ruft die Polizei, weil auf einem Spielplatz zwei Väter in eine Schlägerei verwickelt sind. Was ist der Grund für den Streit?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1