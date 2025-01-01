Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 2Folge 159
46 Min.Ab 12

Eine 42-jährige Hausfrau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil ein Gulli offenliegt. Ein 19-Jähriger sitzt über die gebeugt neben ihr. Hat er etwas mit dem geöffneten Gulli zu tun? Ein 17-Jähriger erzählt seiner Mutter, dass er soeben von seiner Entführung geflüchtet ist. Als die Polizisten eintreffen, spielt er das Geschehene herunter. Ein 46-Jähriger kehrt mit seiner Ehefrau aus dem Urlaub zurück und findet seinen Garten völlig verwüstet vor.

