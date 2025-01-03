Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Kinder ausgesetzt am Straßenrand

SAT.1Staffel 2Folge 24vom 03.01.2025
Kinder ausgesetzt am Straßenrand

Kinder ausgesetzt am StraßenrandJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 24: Kinder ausgesetzt am Straßenrand

44 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Eine Passantin ruft erschüttert die Polizei: Zwei kleine Kinder wurden ausgesetzt, mit einem Brief der Mutter. Sie sehen verwahrlost und geprügelt aus. Auf der Suche nach den Eltern machen die Beamten eine schreckliche Entdeckung nach der nächsten. In einem weiteren Fall beobachten zwei Streifenbeamte, wie ein Mann eine Teenagerin festhält. Alles sieht nach einem Gewalt- oder versuchten Sexualverbrechen aus. Doch bei den Ermittlungen kommt es zu einer überraschenden Wendung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen